"Зважені та щасливі": стало известно, кто победил в шоу (фото)
В 9 сезоне проекта "Зважені та щасливі" победила команда Розовых. Павел Назаренко и Наташа Кириленко обогнали соперников в турнирной таблице и забрали главный приз - 300 тыс. грн.
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Паша и Наташа заслуженно завоевали победу, сбросив на двоих 141 килограмм.
Павел Назаренко пришел на проект с весом 182 килограмма и скинул 85 килограммов. У Наташи было 118 килограммов, она сбросила 56 килограммов.
Кроме победы в шоу и приза, Павел сделал предложение руки и сердца Наташе прямо на сцене во время финала.
Ранее стало известно, что тренеры "Зважених та щасливих" Марина и Вячеслав Узелковы расстались после 19 лет брака.