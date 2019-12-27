"Зважені та щасливі": стало известно, кто победил в шоу (фото)

Павел сделал предложение руки и сердца Наташе прямо на сцене во время финала.

В 9 сезоне проекта "Зважені та щасливі" победила команда Розовых. Павел Назаренко и Наташа Кириленко обогнали соперников в турнирной таблице и забрали главный приз - 300 тыс. грн.

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Паша и Наташа заслуженно завоевали победу, сбросив на двоих 141 килограмм.

Павел Назаренко пришел на проект с весом 182 килограмма и скинул 85 килограммов. У Наташи было 118 килограммов, она сбросила 56 килограммов.

Кроме победы в шоу и приза, Павел сделал предложение руки и сердца Наташе прямо на сцене во время финала.

Ранее стало известно, что тренеры "Зважених та щасливих" Марина и Вячеслав Узелковы расстались после 19 лет брака.