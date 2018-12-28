Тренеры "Зважених та щасливих" расстались после 19 лет брака

28 декабря Марина и Вячеслав Узелковы сообщили о статусе своих отношений.

Недавно в интернете появилась информация о том, что тренеры проекта "Зважені та щасливі" Марина и Вячеслав Узелковы расстались.

Сперва супруги не комментировали слухи, поскольку решили, что личная жизнь должна оставаться личной. Но 28 декабря Марина и Вячеслав Узелковы сообщили о статусе своих отношений – они действительно больше не вместе, передает СТБ.

Супруги благодарны друг другу за годы, проведенные вместе. Признаются, что готовы поддержать друг друга в любой трудной ситуации.

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"У нас с Мариной были прекрасные 20 лет брака и осталось двое замечательных детей. Она всегда для меня будет особенной женщиной, которую я искренне любил, люблю и буду любить и которой помогу всегда, если ей это будет необходимо", – комментирует Вячеслав Узелков.

"Трудно об этом говорить. Официально мы со Славой больше не пара, но остаемся друг другу верными друзьями во имя той любви, благодаря которой рождены наши дети... Мы это приняли вместе", – комментирует Марина Боржемская-Узелкова.

Ранее СМИ сообщили, что Марина и Вячеслав Узелковы, звездные тренеры 8 сезона реалити-проекта "Зважені та щасливі", развелись.