Не платили: в гимназии Днепра школьников не перевели в следующий класс - соцсети

Девочку, которая окончила девятый класс, не перевили в следующий, так как она не платила "благотворительные взносы".

В гимназии Днепра учеников не перевели в десятый класс, потому что родители не платили в фонды.

Об этом сообщает «Днепр вечерний», ссылаясь на данные соцсетей.

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Гимназия находится на левом берегу Днепра по адресу: ул. Гули Королева, 14 Б.

«Моя старшая дочь София, а у меня трое ангелочков, учится в «гимназии 3», с пятого по девятый класс, где обучение было и немножко со скрипом, и на ура, по-разному, как у всех. Сдала успешно ГИА, средний балл хороший! Встал вопрос перехода в десятый класс, и тут, как гром с ясного неба, шок, оказывается, что нас в десятый класс не берут», - написала мать одной из учениц Татьяна Конек.

Она объяснила это тем, что семья не платила «благотворительные взносы». В комментариях пользователи отмечают, что это не единичный случай.

Как сообщал УНИАН, в этом году украинские выпускники прощались со школой без воздушных шариков. Ученики прислушались к призыву экоактивистов позаботиться об окружающей среде.