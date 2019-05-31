Без воздушных шариков, цветов и баллов: как меняются выпускные тренды в украинских школах (видео)

Украинские выпускники меняют приоритеты в праздновании последнего звонка и выпускного бала.

В этом году украинские выпускники прощались со школой без воздушных шариков. Ученики прислушались к призыву экоактивистов позаботиться об окружающей среде.

Украинские школьники уже не впервые демонстрируют свою осознанность. Несколько лет назад во многих школах отказались покупать на праздники цветы. Зато решили передавать сэкономленные средства на нужды армии.

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Уже несколько лет одиннадцатиклассники массово отказываются от выпускных вечеров. Выпускники ограничиваются торжествами в школе, а деньги передают на благотворительность. В Одессе, например, школьники отдали «выпускные» средства бойцам на востоке Украины. А в Днепре отказались от выпускного ради лечения одноклассника.

В Харькове школьники пришли на выпускной в старых джинсах, а сэкономленные 150 тысяч гривен перечислили больным детям. Некоторые же выпускники вместо празднования в ресторане отправляются в путешествие за границу.