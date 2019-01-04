Ротару с семьей уехала на праздники отдыхать в Лондон (фото)
15:40, 04 января 2019Общество
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На фото певица позирует в городе на фоне рождественских ярмарок, зимнего парка развлечений Winter Wonderland, который находится в Гайд-парке в Лондоне.
Instagram Соня Евдокименко
71-летняя украинская певица София Ротару уехала отдыхать в Лондон, где проводит время с детьми — сыном Русланом и невесткой Светланой, а также внуками — Анатолием и Соней-младшей.
Снимками с отдыха поделилась в Instagram внучка Софии Ротару.
Instagram Соня Евдокименко
Instagram Соня Евдокименко
На фото певица позирует в городе на фоне рождественских ярмарок, зимнего парка развлечений Winter Wonderland, который находится в Гайд-парке в Лондоне.
Как сообщал УНИАН, София Ротару объявила бойкот выступлениям в России. Ротару не снималась ни в "Песне года", ни в "Золотом граммофоне"
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