Ротару с семьей уехала на праздники отдыхать в Лондон (фото)

На фото певица позирует в городе на фоне рождественских ярмарок, зимнего парка развлечений Winter Wonderland, который находится в Гайд-парке в Лондоне.

71-летняя украинская певица София Ротару уехала отдыхать в Лондон, где проводит время с детьми — сыном Русланом и невесткой Светланой, а также внуками — Анатолием и Соней-младшей.

Снимками с отдыха поделилась в Instagram внучка Софии Ротару.

На фото певица позирует в городе на фоне рождественских ярмарок, зимнего парка развлечений Winter Wonderland, который находится в Гайд-парке в Лондоне.

Как сообщал УНИАН, София Ротару объявила бойкот выступлениям в России. Ротару не снималась ни в "Песне года", ни в "Золотом граммофоне"