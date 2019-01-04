цей матеріал доступний українською

Ротару с семьей уехала на праздники отдыхать в Лондон (фото)

15:40, 04 января 2019
Общество
115 0
Instagram Соня Евдокименко

71-летняя украинская певица София Ротару уехала отдыхать в Лондон, где проводит время с детьми — сыном Русланом и невесткой Светланой, а также внуками — Анатолием и Соней-младшей. 

Снимками с отдыха поделилась в Instagram внучка Софии Ротару. 

Instagram Соня Евдокименко
Instagram Соня Евдокименко

На фото певица  позирует в городе на фоне рождественских ярмарок, зимнего парка развлечений Winter Wonderland, который находится в Гайд-парке в Лондоне.

Как сообщал УНИАН, София Ротару объявила бойкот выступлениям в России. Ротару не снималась ни в "Песне года", ни в "Золотом граммофоне"

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #певица#София Ротару