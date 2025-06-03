В заключительной картине многие актеры оригинального состава вернутся к своим ролям.

Universal Pictures показала первый трейлер исторической драмы "Аббатство Даунтон: Гранд финал" (Downton Abbey: The Grand Finale). Это третий, заключительный фильм франшизы "Аббатство Даунтон". В мировой прокат фильм выйдет 12 сентября, дистрибьютором выступает Focus Features.

Как известно, в последней картине многие актеры оригинального состава вернутся к своим ролям. Пол Джаматти и Доминик Уэст вновь исполнят роли Гарольда Левинсона (из телесериала) и Гая Декстера (из предыдущего фильма), соответственно. А присоединились к актерскому составу Джоэли Ричардсон, Алессандро Нивола, Саймон Рассел Бил и Арти Фрушан.

"Аббатство Даунтон: Гранд финал" - трейлер

Последний фильм станет продолжением предыдущего - "Аббатство Даунтон: Новая эра". Он поведает о жизни британских аристократов в 1930-х годах. Судя по трейлеру, семье Кроули и персоналу Аббатства придется попрощаться со знаменитым замком.

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"Аббатство Даунтон: Гранд финал" - что еще известно о фильме

О подготовке заключительной картины объявили в марте 2024 года. Информацию подтвердила Имельда Стонтон, исполняющая роль Мод.

Съемки фильма начались в мае и завершились в августе. Официальное название картины было представлено в марте 2025 года, а тизер-трейлер - в июне 2025-го.

Как известно, сага Аббатство Даунтон началась с британского исторического драматического сериала Джулиана Феллоуза, который выходил с 2010 по 2015 годы. После его завершения были сняты два полнометражных фильма "Аббатство Даунтон" (2019) и "Аббатство Даунтон: Новая эра" (2022).

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