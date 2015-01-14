В ГАИ рассказали, сколько будут стоить автономера нового образца

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Департамента Госавтоинспекции МВДУ Анатолий Сиренко.

Он заметил, что с 1 марта государство в лице Министерства внутренних дел, и в частности Госавтоинспекции, будет владеть патентом на номерные знаки нового образца. Их максимальная стоимость составит около 135 грн.

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Также Сиренко подчеркнул, что номерные знаки старого образца менять на новые не нужно.

Он добавил, что новые номера будут несколько отличаться от нынешних. В частности, в левой части номерного знака будет полоса синего цвета. По словам Сиренко, новый дизайн номеров был разработан для того, чтобы зарегистрировать новый патент на государственные автомобильные номера, которым владело бы собственно государство, а не частная организация, поскольку таковой является ситуация со старыми номерами.

Также Сиренко подчеркнул, что введение новых автономеров никоим образом не касается евроинтеграционных процессов или других политических вопросов, как об этом сообщали некоторые СМИ.

По-прежнему, заверил Сиренко, лицензии на изготовление новых номерных знаков смогут получить частные предприятия.

Как сообщал УНИАН, 6 января Управление связей с общественностью МВД Украины со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Украины - руководителя аппарата Сергея Чеботаря проинформировало, что в Украине нынешней весной будут введены новые еврознаки для транспорта.

«Новые номерные знаки стран Европы, которые используются на этапе приобретения членства в Европейском Союзе, в Украине будут введены уже с 31 марта этого года. Невзирая на экономические трудности, связанные с инфляционными процессами, цена не изменится, и будут стоить они 134 гривни», - отметил Чеботарь.