Аваков уволил 13 гаишников за отказ ехать в зону АТО: "Служить стране - это не махать палочкой!"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД Украины, сотрудники взвода из обеспечения сопровождения роты дорожно-патрульной службы ГАИ, подчиненной Управлению МВД Украины в Волынской области, нарушили присягу сотрудника органов внутренних дел Украины.

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Госинспекторы отказались выполнять требования Законов Украины «О милиции» и «О Дисциплинарном уставе ОВД», приказов МВД Украины и управления ГАИ, говорится в сообщении.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что принял решение об увольнении 13 работников роты ДПС из органов внутренних дел за совершение действий, дискредитирующих звание рядового и начальствующего состава, личную недисциплинированность, а также за отказ от выполнения задач, которые определены Законом Украины «О борьбе с терроризмом», и от несения службы по охране общественного порядка в районах проведения антитеррористической операции.

«Служить стране - это значит иметь мужество, а не только махать палочкой!», - подчеркнул Арсен Аваков.

На своей странице в “Фейсбук” Аваков написал, что эти Гаишники отказались выезжать в командировки на несения службы в зоне АТО.