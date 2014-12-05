В Киеве презентовали почтовую марку, посвященную бойцам АТО (фото)
15:38, 05 декабря 2014Общество
0 0
В пятницу провели презентацию и спецгашение новой марки.
В Киеве сегодня презентовали почтовую марку "За честь! За славу! За народ!", посвященную бойцам, воюющим в зоне АТО.
Читайте такжеВ Киеве презентовали фотовыставку, посвященную событиям в зоне АТО (фоторепортаж)
Как ранее сообщал УНИАН, в августе в Киеве презентовали почтовую марку, посвященную Евромайдану. На новой марке можно увидеть "йолку", палатки, сцену и огромное количество евромайдановцев.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter