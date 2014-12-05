В Киеве презентовали почтовую марку, посвященную бойцам АТО (фото)

В Киеве сегодня презентовали почтовую марку "За честь! За славу! За народ!", посвященную бойцам, воюющим в зоне АТО.

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Как ранее сообщал УНИАН, в августе в Киеве презентовали почтовую марку, посвященную Евромайдану. На новой марке можно увидеть "йолку", палатки, сцену и огромное количество евромайдановцев.