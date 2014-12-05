За сутки в зоне АТО погибли 6 военных - СНБО
13:07, 05 декабря 2014Армия
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В течение суток в зоне АТО погибли 6 и получили ранения 13 украинских военнослужащих.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
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"В течение прошлого дня мы потеряли шестерых украинских военнослужащих, еще 13 получили ранения", - сказал Лысенко.
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