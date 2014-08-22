В Киеве презентовали почтовую марку, посвященную Евромайдану (фоторепортаж)
11:57, 22 августа 2014Общество
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На новой марке можно увидеть "йолку", палатки, сцену и огромное количество евромайдановцев.
В Киеве презентовали почтовую марку "Евромайдан 2013-2014".
На мероприятии присутствовали генеральный директор УГП почтовой связи Михаил Панькив, министр культуры Украины Евгений Нищук и украинский фотограф, автор фотографии на марке Андрей Кравченко.
Почтовую марку показали журналистам и провели спецгашение.
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