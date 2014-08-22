В Киеве презентовали почтовую марку, посвященную Евромайдану (фоторепортаж)

На новой марке можно увидеть "йолку", палатки, сцену и огромное количество евромайдановцев.

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