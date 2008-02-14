НАТО создает специальную структуру для защиты от кибератак

НАТО приняло решение создать специальную структуру для защиты стран-членов альянса от кибератак, сообщил представитель НАТО генерал-майор Джордж Д`Oлландер (Georges D`Hollander).

По его словам, новая структура будет заниматься сбором разведывательных данных и координировать действия членов НАТО в борьбе против киберпреступности, сообщает РИА "Новости".

До сих пор альянс обеспечивал защиту от кибератак только собственной системы коммуникаций.

Необходимость создания спецструктуры, которая займется вопросами защиты союзников от действий киберпреступников, стала очевидной для альянса после серии кибератак против Эстонии летом 2007 года.

Создание отдельной структуры про предотвращению кибератак предстоит одобрить участникам саммита НАТО 2-4 апреля в Бухаресте.