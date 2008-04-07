Yahoo! готов отдаться Microsoft, но при одном условии

Американская интернет-компания Yahoo! Inc. готова к поглощению со стороны софтверного гиганта Microsoft Corp. при условии повышения стоимости предложения. Такое сообщение содержится в опубликованном сегодня письме совету директоров Microsoft.

В письме руководители Yahoo! Inc., создатель компании Джерри Янг и председатель совета директоров Рой Босток, выражают мнение, что Microsoft "недооценил" Yahoo!.

Днем ранее Microsoft установил трехнедельный срок для того, чтобы совет директоров Yahoo! принял предложение компании о приобретении. В письме, направленном в Yahoo!, указывается, что если совет директоров компании не примет решение до 26 апреля с.г., то Microsoft обратится с предложением напрямую к акционерам компании, однако назовет сумму ниже нынешней.

Microsoft предложил приобрести Yahoo! за 44,6 млрд долл. 1 февраля 2008 г. За каждую акцию Microsoft предлагал заплатить 31 долл., что на 62% выше рыночной цены Yahoo! Inc. на момент закрытия торгов на NYSE 31 января 2008г. (19,18 долл./акция). Компания Билла Гейтса предложила акционерам Yahoo! обменять свои акции либо на наличные, либо на акции Microsoft. Общая же сумма сделки будет наполовину выплачена акциями, а наполовину - наличными. Руководство Yahoo! 11 февраля отклонило предложение Microsoft и начало подыскивать альтернативные варианты будущего компании.