США выделят для банка ядерного топлива 17 тонн урана из военных излишков

США выделят 50 миллионов долларов МАГАТЭ для обеспечения стабильных поставок ядерного топлива, говорится в декларации, принятой по итогам переговоров президентов России и США в Сочи.

"США разбавляют 17,4 тонны избыточного ВОУ (высокообогащенного урана) из своих военных программ, и берут обязательство предоставить 50 миллионов долларов на создание международного топливного банка МАГАТЭ для обеспечения надежных поставок ядерного топлива", - отмечается в документе.

В декларации стороны также заявили о намерении оказать "содействие странам, рассматривающими возможность развития ядерной энергетики, в создании необходимой инфраструктуры, в том числе ядерных реакторов", изучить "возможности содействия в области финансирования", а также обеспечить, среди прочего "поставки свежего ядерного топлива и обращения с отработавшим ядерным топливом".