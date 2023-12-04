Евросоюз анонсировал презентацию гарантий безопасности для Украины. Однако должны настаивать, что гарантии безопасности должны предусматривать четкие обязательства гарантов и санкции за невыполнение.

Бесспорно, на этот раз Украина, во-первых, должна учесть все уроки Будапештского меморандума: начиная от самого вида международно-правового документа (меморандум скорее констатирует намерения, а не является документом прямого действия, как, скажем, международный договор), и заканчивая конкретикой в содержании (четко прописанными обязанностями гарантов и санкциями за их невыполнение).

Во-вторых, есть смысл отталкиваться от уже существующих механизмов международной безопасности и оборонной поддержки Украины - того же "Рамштайна". Конечно, пока это больше добровольное объединение стран-союзниц Украины, однако оно уже имеет свои механизмы практической работы и опыт их использования. Киеву, вместе с ключевыми союзниками, следует найти формулу институциализации "Рамштайна" - превращения его в официально признанный, устоявшийся инструмент международной поддержки. Будет ли он существовать как отдельное международное объединение, или его фундамент будет базироваться на отдельных двусторонних соглашениях по безопасности между Украиной и каждым из наших ключевых союзников - вопрос практического диалога и согласования позиций с нашими западными партнерами.

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Любое решение по гарантиям безопасности Украины, так или иначе, становится предметом внутренних дискуссий

Фактом является и то, что в существовании такого механизма Запад заинтересован (учитывая растущую региональную нестабильность и расширение географии гибридных угроз). Поэтому от сохранения этого механизма и превращения его в инструмент будущей европейской и глобальной архитектуры безопасности, будет зависеть способность западных государств эффективно и вовремя реагировать на кризисы безопасности в разных регионах. Украина может предложить нашим союзникам действенную формулу того, как этого можно достичь.

Риски политизации переговорного процесса (в отношении договоров о гарантиях безопасности) со стороны наших западных партнеров, конечно, существуют. В конце концов, наши союзники-демократические государства, политическое (а за ним и военное) руководство которых просто не может не считаться с внутренней повесткой дня, политической оппозицией и общественными настроениями. Поэтому любое решение по гарантиям безопасности Украины, так или иначе, становится предметом внутренних дискуссий. И в конечном итоге должен отражать приемлемый баланс между внутренними и внешними приоритетами каждого из наших союзников.

Параллельно необходимо развивать механизмы кооперации в системном противодействии гибридным угрозам

Кроме того, конечно, должны учитывать тот факт, что и эти двусторонние консультации, и в целом все аспекты политической и общественной жизни и наших западных союзников, и Украины, находится под постоянным прицелом кремлевского гибридного инструментария. Поэтому параллельно необходимо развивать механизмы кооперации в системном противодействии гибридным угрозам.

Именно поэтому важно максимально сосредоточиться на "домашней работе" - двустороннем формате договоренностей по конкретным практическим шагам каждого из будущих гарантов: на что и при каких обстоятельствах они готовы пойти, что и почему для них неприемлемо, и при каких обстоятельствах. Однако акцентировать стоит и на том, что механизм гарантий безопасности Украины может и должен стать одним из стратегических приоритетов будущей трансформации НАТО, где Украина, в ближайшей перспективе, может превратиться в одного из ключевых контрибуторов коллективной безопасности Евроатлантики.

В конце концов, важно помнить: лучшей гарантией безопасности для Украины является полноценное членство в НАТО, поэтому необходимо не подменить движение нашего государства к Альянсу альтернативными гарантиями безопасности.

Тарас Жовтенко, эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива