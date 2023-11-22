Предложение включает долгосрочную военную поддержку, обучение украинских войск и помощь в развитии оборонной промышленности страны.

Европейский Союз представил государствам-членам план предоставления Украине долгосрочных обязательств в области безопасности. Как пишет Bloomberg, он будет обсуждаться послами ЕС на этой неделе и лидерами блока в следующем месяце. Он также ляжет в основу консультаций с Киевом и странами "Большой семерки".

Отмечается, что рамочная программа ЕС включает следующие предложения:

"Предсказуемый, эффективный, устойчивый и долгосрочный механизм поставок военной техники в Украину", который мобилизует европейскую оборонную промышленность

Обучение украинских Вооруженных сил

Расширение сотрудничества с украинской оборонной промышленностью для увеличения мощностей и согласования стандартов

Укрепление способности Украины противостоять кибер- и гибридным угрозам, а также дезинформации

Поддержка усилий Украины по разминированию и решению проблемы загрязнения, вызванного взрывоопасными остатками

Помощь Украине в ее программе реформ, связанной с процессом вступления в ЕС, а также повышение ее способности контролировать запасы огнестрельного оружия, легких вооружений и боеприпасов и противодействовать любому незаконному обороту.

Поддержка энергетического перехода страны и усилий по ядерной безопасности

Обмен разведданными и спутниковыми снимками

В документе говорится, что поддержка поставок оружия будет по-прежнему предоставляться через Европейский фонд мира.

Видео дня

При этом первоначальный план ЕС выделить 20 миллиардов евро (21,8 миллиарда долларов) в течение четырех лет на оплату вооружения для Киева рискует провалиться, поскольку некоторые государства-члены, включая Германию, не смогли договориться об условиях. Вместо этого государства-члены надеются, по крайней мере, договориться о выделении 5 миллиардов евро на следующий год с обязательствами по продолжению поддержки в дальнейшем.

Гарантии безопасности для Украины - что известно

В июле лидеры стран "Большой семерки" (G7) согласовали декларацию поддержки Украины в сфере безопасности. Так, страны G7 начали процесс переговоров с Украиной об определении долгосрочных обязательств по безопасности для нее. К декларации присоединились уже более двух десятков стран.

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