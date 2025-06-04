Дрон предназначен для поражения летательных аппаратов или живой силы противника.

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ беспилотный авиационный комплекс украинского производства Chief-1.

Как сообщили в Министерстве обороны, этот дрон предназначен для поражения летательных аппаратов или живой силы противника с модуля поражения патронами со шротом.

В ведомстве сообщили, что Chief-1 имеет легкую и прочную раму, мощные двигатели, высокую маневренность, удачную конструкцию для воздушного боя.

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"Беспилотники оборудованы системами автоматического распознавания и достижения оптимальной дистанции для поражения цели. Могут осуществлять выстрелы в ручном или автоматическом режиме. Chief-1 уничтожают вражеские FPV, бомберы, отдельные образцы корректировщиков, разведчиков", - говорится в сообщении.

Украинское вооружение

Ранее Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ беспилотные авиационные комплексы украинского производства "Батон Оптик". Квадрокоптер имеет легкую раму, оборудован высокопроизводительными двигателями, емкостным аккумулятором и оптоволоконным каналом управления.

Мощности боевого заряда, который может нести этот дрон, достаточно для поражения тактических автомобилей, огневых позиции и складов боеприпасов россиян. Эти дроны способны выполнять задачи в сложных погодных условиях.

В зависимости от комплектации беспилотники "Батон Оптик" снаряжаются сумеречной или тепловизионной камерами.

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