СМИ узнали, что речь идет о 23-летнем столичном спортсмене Дмитрии Тулубе.

На блокпосте в Киеве спортсмен ударил военнослужащего Национальной гвардии. Ему вручили подозрение, сообщают Киевская городская прокуратура и Нацполиция.

Отмечается, что 1 июня во время комендантского часа на одном из блокпостов в Голосеевском районе на въезде в Киев остановили автомобиль Audi A6. За рулем была девушка в состоянии алкогольного опьянения, на пассажирском - нетрезвый 23-летний пассажир.

Пока сотрудники полиции общались с водителем, пассажир вел себя агрессивно и нанес удар одному из нацгвардейцев. Как отмечают правоохранители, подозреваемый профессионально занимается боевыми искусствами.

Видео дня

Мужчине объявлено подозрение по статье об умышленном нанесении работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (до пяти лет тюрьмы).

Как сообщает LIGA.net со ссылкой на источники, речь идет о Дмитрии Тулубе. В прокуратуре отметили, что просили для подозреваемого содержания под стражей с максимально возможным залогом. Впрочем, суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства. Прокуратура обжалует это решение.

Тулуб работает тренером по тайскому боксу в одном из спортивных клубов столицы. Отмечается, что мужчина - мастер спорта по ММА, трехкратный чемпион мира по панкратиону, пятикратный чемпион мира по рукопашному бою, многократный чемпион Украины по панкратиону и ММА, двукратный чемпион Украины по комбат джиу-джитсу.

Тулуб активно ведет страницы в социальных сетях. В частности, сегодня он запостил в Instagram видео тренировки с призывом заниматься спортом.

Другие инциденты на блокпостах

Как сообщал УНИАН, ранее на Закарпатье водитель микроавтобуса отказался останавливаться на блокпосту по требованию и применил нож против пограничника.

Впоследствии стало известно, что в Ровенской области водитель автоцистерны въехал в блокпост и сбил насмерть полицейского.

Вас также могут заинтересовать новости: