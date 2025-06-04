На блокпосте в Киеве спортсмен ударил военнослужащего Национальной гвардии. Ему вручили подозрение, сообщают Киевская городская прокуратура и Нацполиция.
Отмечается, что 1 июня во время комендантского часа на одном из блокпостов в Голосеевском районе на въезде в Киев остановили автомобиль Audi A6. За рулем была девушка в состоянии алкогольного опьянения, на пассажирском - нетрезвый 23-летний пассажир.
Пока сотрудники полиции общались с водителем, пассажир вел себя агрессивно и нанес удар одному из нацгвардейцев. Как отмечают правоохранители, подозреваемый профессионально занимается боевыми искусствами.
Мужчине объявлено подозрение по статье об умышленном нанесении работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (до пяти лет тюрьмы).
Как сообщает LIGA.net со ссылкой на источники, речь идет о Дмитрии Тулубе. В прокуратуре отметили, что просили для подозреваемого содержания под стражей с максимально возможным залогом. Впрочем, суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства. Прокуратура обжалует это решение.
Тулуб работает тренером по тайскому боксу в одном из спортивных клубов столицы. Отмечается, что мужчина - мастер спорта по ММА, трехкратный чемпион мира по панкратиону, пятикратный чемпион мира по рукопашному бою, многократный чемпион Украины по панкратиону и ММА, двукратный чемпион Украины по комбат джиу-джитсу.
Тулуб активно ведет страницы в социальных сетях. В частности, сегодня он запостил в Instagram видео тренировки с призывом заниматься спортом.
Другие инциденты на блокпостах
Как сообщал УНИАН, ранее на Закарпатье водитель микроавтобуса отказался останавливаться на блокпосту по требованию и применил нож против пограничника.
Впоследствии стало известно, что в Ровенской области водитель автоцистерны въехал в блокпост и сбил насмерть полицейского.