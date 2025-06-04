Операция 'Паутина': спутник показал аэродром 'Белая' после атаки СБУ (фото)

Спутник зафиксировал повреждения по меньшей мере семи стратегических бомбардировщиков, три из которых Россия больше не выпускает.

Спутниковые снимки российского аэродрома "Белая" подтвердили поражение самолетов после атаки украинских дронов в рамках спецоперации Службы безопасности Украины "Паутина".

Об этом сообщают "Схемы" со ссылкой на снимки спутника Planet Labs за 4 июня, которые оказались в их распоряжении.

Спутник зафиксировал повреждения по меньшей мере семи стратегических бомбардировщиков, из них:

Видео дня

три Ту-95;

четыре Ту-22.

На снимках можно заметить и последствия пожаров.

"Паутина" - что надо знать об операции ВСУ

Напомним, что 1 июня СБУ провела масштабную спецоперацию по уничтожению бомбардировочной авиации в тылу РФ. Уникальная спецоперация получила название "Паутина", ее готовили более полутора лет.

Как сообщал УНИАН, СБУ отработала по четырем военным аэродромам Российской Федерации: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Дроны поразили 41 самолет стратегической авиации РФ.

Появилось видео того, как начиналась специальная операция Службы безопасности Украины "Паутина" по уничтожению российских стратегических бомбардировщиков в тыловых авиабазах.

Американский сенатр Блументаль заявил, что "Паутина" Службы безопасности Украины по дерзости и профессионализму стоит в одном ряду с операцией ликвидации "террориста номер один" Осамы бен Ладена.

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