Совладелец и гендиректор корпорации «Индустриальный Союз Донбасса» Олег Мкртчан не отказывался от гражданства Украины, заявил его сын Эдуард Мкртчан.

Недавно в СМИ появилось заявление адвоката Сергея Таруты (еще одного совладельца «ИСД», ныне нардепа), утверждавшего, что Мкртчан-старший якобы отказался от украинского гражданства после 2014 года. Эдуард Мкртчан опроверг это, предоставив соответствующий документ.

"В нашей стране есть два способа лишения гражданства: по указу президента и по собственному желанию. Мой отец таких заявлений не писал – он является гражданином Украины. У меня есть ответ Государственной миграционной службы о том, что мой отец является гражданином Украины. Любая другая информация по этому поводу является ложью", - рассказал он в интервью «РБК-Украина» и подтвердил свои слова ответом ГМС.

Напомним, Олег Мкртчан был осужден в 2019-м году Московским горсудом на девять лет колонии общего режима по обвинению в хищении средств российского Внешэкономбанка, выделенных для развития ИСД. Основанием для принятия такого судебного решения тогда стали и показания данные во время войны его бизнес-партнером Сергеем Тарутой следственным органам страны-агрессора на территории РФ.

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Автор: Григорий Бондарь