Нацсовет просит украинские каналы увеличить долю русскоязычного вещания на востоке страны

«Мы попросили руководителей всех телерадиокомпаний: если у вас есть возможность вещать и на освобожденной территории, и на оккупированной — давайте больше информации», - процитировала пресс-служба председателя Нацсовета Юрия Артеменко.

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По его словам, регулятор также будет приветствовать увеличение программ собственного производства. При этом если даже увеличение количества собственных программ повлияет на изменение предусмотренных концепцией долей, Нацсовет не будет применять за это санкций.

«За это наказывать никто не будет. Знайте, - это только к лучшему», - отметил Артеменко.

Он также добавил, что учитывая специфику восточного региона, телерадиокомпаниям стоит увеличивать количество программ на русском языке.

Как сообщал УНИАН, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания в своем иске к компании «Торсат» просил суд признать программы четырех российских каналов: «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-планета», «Россия-24» и «НТВ-Мир» не отвечающими законам Украины и Европейской конвенции о трансграничном телевидении.

25 марта Киевский административный суд принял решение приостановить трансляцию этих телеканалов в Украине на время рассмотрения иска. Несмотря на это, в Нацсовете заявили, что провайдеры Донецкой и Луганской областей не выполняют решение суда об отключении трансляции российских телеканалов.

Нацсовет по телерадиовещанию по состоянию на 14 июля выявил 72 провайдеров программной услуги, которые незаконно ретранслируют российские телеканалы в Донецкой и Луганской областях.

17 июля Нацсовет принял решение в судебном порядке требовать аннулирования лицензий украинских провайдеров программной услуги, которые незаконно ретранслируют российские телеканалы.