Телеканалу UBR объявлено предупреждение за пропаганду войны и призывы к сепаратизму

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацсовета, Национальный совет решением от 17 июля применил санкцию «объявление предупреждения» к ООО «ЕС Продакшен групп», г. Киев (вид вещания – спутниковое телевидение, логотип «UBR»).

Причиной стал тот факт, что в период с 14:00 13 июля по 14:00 14 июля 2014 года в передачах «Без комментариев», «Моменты жизни» и «Новости» была зафиксирована информация, которая содержит призывы к развязыванию войны, агрессивным действиям или их пропаганде, призывы к нарушению территориальной целостности Украины, пропаганде войны, что является нарушением абзацев 3, 4 части второй статьи 6 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» и статьи 28 Закона Украины «Об информации».

Как сообщил на заседании председатель регуляторного органа Юрий Артеменко, на протяжении упомянутого выше периода в эфире телеканала вышел 131 сюжет общей продолжительностью 1 час 20 мин., в котором основные темы – прямая речь лидеров сепаратистского движения Гиркина, Губарева, Болотова и других с пропагандой развязывания войны, агрессии, призывов к нарушению территориальной целостности Украины.

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