Российский посол Зурабов назвал речь Порошенко «обнадеживающей»

«Это, конечно, пока декларация о намерениях. Как декларация о намерениях она целом звучит обнадеживающе», - цитирует Зурабова "Радио Свобода".

«Для нас принципиально остановить военную операцию, конечно, при условии, что ополченцы со своей стороны должны прекратить боевые действия для создания гуманитарных коридоров, нормализации гуманитарной ситуации, прежде всего в отношении мирного населения», - добавил посол.

Во время своей инаугурационной речи Петр Порошенко в частности обнародовал предварительный план мирного урегулирования ситуации на востоке.