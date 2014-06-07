В АП назвали реальными планы Порошенко относительно сепаратистов и Крыма
По словам заместителя главы АП, главным месседжем являются намерения Порошенко амнистировать сепаратистов, которые не причастны к тяжелым преступлениям и налаживание диалога с восточными областями.
Заместитель главы Администрации президента Андрей Сенченко считает реальными планы президента Петра Порошенко относительно мирного урегулирования ситуации на востоке Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом он заявил в комментарии журналистам после инаугурации Петра Порошенко 7 июня.
По его словам, главным месседжем являются намерения Порошенко амнистировать сепаратистов, которые не причастны к тяжелым преступлениям и налаживание диалога с восточными областями.
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"Главное - что есть предложение широкого диалога со всеми областями в том числе", - отметил он.
Также, по мнению Сенченко, следует отметить жесткую и четкую позицию по возвращению Крыма в состав Украины.
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"Думаю, план президента вполне реален", -отметил он.
На вопрос, считает ли он реальным создание коридора для российских наемников для их возвращения на территорию России, Сенченко сказал: "И это также реально".