БЮТ: Партия регионов составляет фальшивые списки от "лжебатькивщины"

БЮТ обвиняет власть в попытках не допустить партию “Батькивщина” к участию в местных выборах, которые состоятся 31 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили на пресс-конференции народный депутат от БЮТ Виктор ШВЕЦ, председатель Киевской областной организации партии “Батькивщина”, народный депутат Константин БОНДАРЕВ, председатель Львовской областной организации партии “Батькивщина” Роман ИЛИК.

В частности, в БЮТ отметили, что представители власти и Партии регионов развернули в Киевской области “работу по формированию фальшивых списков кандидатов в депутаты от лжебатькивщины”.

«Когда эта ситуация возникла, мы провели ряд акций и мероприятий, чтобы доказать обществу, что это не случайность, что это именно направленная акция для того, чтобы не допустить партию “Батькивщина” к выборам осенью, потому что наша партия имеет очень высокий рейтинг именно в Киевской области», - сказал К.БОНДАРЕВ.

В свою очередь Р.ИЛИК отметил, что в избирательный процесс партии “Батькивщина” вмешивается также львовская власть. В частности, по его словам, председатель Львовской облгосадминистрации Василий ГОРБАЛЬ составляет список мажоритарщиков, которых любой ценой необходимо снять с выборов, чтобы не позволить им войти в новый состав областного совета.

Также он отметил, что добиваясь соблюдения норм законодательства относительно невмешательства в партийные дела, львовская организация партии “Батькивщина” обратилась к министру юстиции Александру ЛАВРИНОВИЧУ с требованием отказаться от практики преступного произвола и вмешательства судов в деятельность политических партий. «Мы требуем от министра юстиции господина А.ЛАВРИНОВИЧА прекратить преступный произвол по вмешательству судей в деятельность политических партий и препятствованию регистрации руководящего состава Львовской областной организации “Батькивщина”, - сказал Р.ИЛИК.

В свою очередь В.ШВЕЦ сообщил, что он обратился к председателю Высшего совета юстиции с просьбой поднять вопрос об увольнении судьи Печерского районного суда Сергея ВОВКА в связи с нарушением им присяги. В частности, этот судья остановил действие постановлений президиума политического совета партии “Батькивщина”, касающихся кадровых вопросов, запретил проведение конференции Львовской областной организации партии и какие-либо действия, направленные на освобождение или переизбрание председателя парторганизации, сказал он. Аналогичные действия Печерским судом были совершены и в отношении кадровых изменений в Киевской областной организации партии “Батькивщина”.