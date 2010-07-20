Эксперты прогнозируют, что к осени коалиция будет трещать по швам

Главным итогом политического сезона, который закончился, является то, что в Украине фактически произошло тотальное склеивание ветвей власти. Такое мнение в опросе, проведенном Центром политического консалтинга, выразили эксперты Игорь ЖДАНОВ, Андрей ЗОЛОТАРЕВ и Евгений ЛАПИН.

Комментируя события, которые происходили в Украине в этом году, И.ЖДАНОВ отметил, что после победы на президентских выборах, новой команде удалось быстро сконцентрировать власть в своих руках.

«После избрания Президента несколько антиконституционным способом была создана коалиция, назначено правительство, которое справедливо будет называть правительством не Азарова, а Януковича, потому что именно Президент несет за него политическую ответственность. Была назначена исполнительная власть и укреплена управленческая вертикаль. Довольно быстро, за короткий срок, без внесения изменений в Конституцию Украина превратилась в президентско-парламентское государство», - считает эксперт.

Последним аккордом прошедшего политического сезона, по мнению А.Золотарева стали новые правила игры на местных выборах

«Принятый Верховной Радой закон о местных выборах явно направлен против местных региональных элит», - отметил эксперт.

Что касается изменений во внутренней политике, по словам И.ЖДАНОВА, было несколько серьезных антидемократических сигналов - свертывание свободы слова, формирование коалиции по принципу индивидуального членства, работа власти в закрытом режиме, принятие закона о местных выборах, который ограничивает права политических партий и граждан. Внешняя же политика Украины была переориентирована преимущественно на российский вектор.

«Фактически страна была сдана в зону геополитических интересов России», - отметил он.

«Команде Януковича не удается избежать ошибок, которые сделала оранжевая команда, - сказал А.Золотарев. – Теперь Украина стоит на пороге очень непопулярных мер. Первые сто дней для власти прошли очень удачно, но теперь она стоит перед новым вызовом и должна будет пойти на очень непопулярные меры, которые, бесспорно, поставят под сомнение единство коалиции, - земельная, пенсионная реформы, повышение тарифов на коммуналку. Это вопросы, под которыми коммунисты не могут подписаться, ведь, невзирая ни на что, это все-таки партия с принципами», - прибавил он.

Самый большой провал власти видит в экономической сфере И.ЖДАНОВ. Громкие заявления, презентация программы реформ, по словам эксперта не подтвердились внесением ни одного законопроекта.

«Партия власти продолжает поглощать все ветви, структуры и институты власти в государстве», - отметил Е.ЛАПИН. Он уверен, с точки зрения глобальных закономерностей развития общества это вполне естественный процесс.

«Срабатывает маятник – от тоталитарного советского государства его слишком бойко понесло в сторону демократической политической системы с делением ветвей власти. Но немного не донесло, уничтожение зависимости ветвей власти не завершилось, в частности не успели сделать независимой судебную систему. И вот маятник понесло в обратную сторону, - объяснил эксперт. – Следующим этапом развития событий станет перенесение конкурентной среды из политической плоскости на уровень борьбы групп влияния внутри самой партии власти. Это и начнет создавать тормозные механизмы для движения маятника в сторону тоталитаризма. И намеки на эту тенденцию уже заметны», - отметил он.

Что же касается событий, которых следует ожидать осенью, эксперты прогнозируют: рейтинги Партии регионов и Януковича начнут падать, коалиция будет трещать по швам, монолитность властной команды будет сомнительной. В то же время они согласились, что местные выборы станут своего рода индикаторами поддержки команды Януковича со стороны общества, а также желания Партии регионов поглотить власть на местах.