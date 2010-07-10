Верховная Рада уволила Шуфрича

Верховная Рада Украины освободила Нестора ШУФРИЧА от должности министра по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 256 народных депутатов из 425, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщил во время рассмотрения данного вопроса вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ, Н.ШУФРИЧ вчера указом Президента был назначен заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО не исключает, что освобождение Нестора ШУФРИЧА от должности министра по вопросам чрезвычайных ситуаций может быть связано с подготовкой этой должности в качестве «взятки» одной из депутатских групп за вход в состав коалиции.

По словам С.МИЩЕНКО, практически «ШУФРИЧА помножили на ноль и отправили в изгнание».

По мнению депутата, по большому счету, должность заместителя секретаря СНБО ничего не весит.

Кроме того, по словам С.МИЩЕНКО, это увольнение означает, что в команде Президента нет настоящих специалистов.

«Но, возможно, еще готовят эту должность, чтобы небольшая, но гордая группа из одной фракции вошла в коалицию… Мы можем только догадываться, кто это может быть, но я думаю, что это группа БАЛОГИ», - сказал он.

Член партии «Единый Центр», народный депутат от блока «Наша Украина – Народная самооборона» Михаил ПОЛЯНЧИЧ отвергает возможность входа депутатов от ЕЦ в состав коалиции в обмен на назначение лидера партии Виктора БАЛОГИ министром по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ПОЛЯНЧИЧ заявил сегодня в интервью журналистам.

По словам М.ПОЛЯНЧИЧА, в настоящее время пока не идет речь о возможности вхождения депутатской группы «Единый Центр» в коалицию.

«Вы знаете, что Виктор Иванович (БАЛОГА – УНИАН) на взятки не мелкий человек, так что это исключенный вопрос», - сказал М.ПОЛЯНЧИЧ.