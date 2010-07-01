Кабмин предлагает уволить министра, назначенного по квоте Литвина

Кабинет Министров Украины предлагает парламенту освободить Виктора БОЙКО от должности министра охраны окружающей природной среды Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект постановления, внесенный правительством, зарегистрирован сегодня в Верховной Раде.

При этом причины освобождения В.БОЙКО не указаны.

Вместе с тем, Кабмин зарегистрировал представление о назначении на должность министра охраны окружающей природной среды Николая ЗЛОЧЕВСКОГО, народного депутата от Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, В.БОЙКО был назначен министром по квоте фракции Блока Литвина 11 марта 2010 года. В ВР 4-го созыва он был народным депутатом от Народной партии, которую возглавляет действующий спикер Владимир ЛИТВИН. Также в 2005 году он возглавлял Государственный комитет Украины по государственному материальному резерву (Госкомрезерв).