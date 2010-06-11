Азаров разрешил «скармливать» Тамифлю больным не только гриппом

Кабинет министров согласился на предложение Минздрава “относительно использования лекарственных средств и изделий медицинского назначения, закуплених за счет бюджетных средств, выделенных в 2009 году для предотвращения распространения гриппа, в том числе типа АH1N1/Калифорния/... для предоставления медицинской помощи в случае других заболеваний”.

Соответствующее распоряжение № 1190-р от 9 июня в 2010 г. обнародовано сегодня на Урядовом портале за подписью премьер-министра Николая Азарова. В документе также отмечено, что “нетрадиционное”использование “медицинских грузов Тимошенко” возможно лишь по согласованию с Минфином и Минэкономики и в порядке, утвержденном Министерством здравоохранения.