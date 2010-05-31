Янукович пригласит спецконтингент во Дворец «Украина»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в четверг, 3 июня, выступит с обращением к народу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сегодня во время Согласительного совета парламента.

По данным спикера, выступление Президента состоится во Дворце «Украина» ориентировочно в 16.00. Во дворец «Украина» будут приглашены представители депутатского корпуса всех уровней, органов власти, политических партий, общественных объединений, творческих союзов, представители промышленности, агропромышленного комплекса, науки, культуры. «Также Президент Украины приглашает в полном составе Верховную Раду Украины», - сообщил В.ЛИТВИН.

Он также обратил внимание на то, что 3 июня будет именно обращение Президента к народу, а не послание к Верховной Раде Украины. И в этой связи глава государства имеет право выступать там, где считает необходимым.

«Это отдельная процедура, которая регулируется законом о Регламенте Верховной Рады. Я просто довожу до вашего сведения, чтобы у нас в этом плане не было разночтений», - сказал В.ЛИТВИН.