Тигипко предлагает еще одну версию изменений закона о госзакупках

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает, что рассматривать новую редакцию Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок», предложенную Министерством экономики Украины, неуместно. В связи с этим на рассмотрение Верховной Рады Украины будут внесены предложения к закону, которые согласованы с международными учреждениями и учитывают замечания Президента Украины.

Как сообщил УНИАН Департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом С.ТИГИПКО заявил сегодня после заседания правительственного комитета по вопросам экономической политики.

Он отметил, что принятие Закона Украины "Об осуществлении государственных закупок" с учетом европейской практики, что чрезвычайно необходимо для Украины, является, в то же время, одним из принципиальных требований Всемирного банка и Европейской комиссии относительно продолжения программы финансового сотрудничества с нашей страной.

С.ТИГИПКО напомнил, что Президент Украины ветировал Закон Украины «Об осуществлении государственных закупок». Для доработки закона были привлечены отечественные и иностранные эксперты, которые подготовили соответствующие предложения к нему согласно общепризнанным европейским стандартам. Над совершенствованием закона работали ведущие специалисты Всемирного банка и Европейской комиссии, миссии экспертов программы SIGMA, Проекта ЕС «Гармонизация систем конкуренции и государственных закупок в Украине со стандартами ЕС».

«Проведение реформ невозможно без четкого и понятного законодательства, которое соответствует как отечественным требованиям, так и международным стандартам. Процессы госзакупок должны быть прозрачными и открытыми. И, главное, закон о госзакупках должен исключить возможность каких-либо коррупционных проявлений со стороны чиновников», - подчеркнул С.ТИГИПКО.