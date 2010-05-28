Один из цехов Запорожского завода ферросплавов оцепили чужие охранники

Цех Запорожского завода ферросплавов (ЗЗФ, Запорожье), работающий на шлаковых отвалах предприятия в Балке Средней, оцеплен охранной структурой компании "Деа Рома ЛТД", представители которой вчера заняли территорию шлаковых отвалов ОАО "Днепроспецсталь" в Балке Средней.

Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя правления ЗЗФ Сергей ЗУБОВ.

«Представители охранной структуры данной фирмы в сопровождении сотрудников ОГСО (Отдел государственной службы охраны – УНИАН) прибыли на территорию отвалов завода накануне во второй половине дня, находились там всю ночь и сейчас продолжают "охранять" не принадлежащую им территорию завода", – сказал он.

По словам С.ЗУБОВА, захват был не таким жестким, как на «Днепроспецстали». «Нашу охрану с территории не вывозили, однако ситуация крайне сложная. Пока мы работаем, но всем понятно, что в любой момент может наступить время "Ч", и это не может не сказываться на ситуации на предприятии", – сказал зампредседателя правления ЗЗФ.

При этом он отметил, что если завод будет лишен возможности пользоваться своим цехом на территории отвалов – складировать и перерабатывать отходы собственного производства, то он сможет проработать только четыре дня.

Как сообщал УНИАН, накануне, 27 мая, на отвалы комбината «Днепроспецсталь» в Балке Средней без уведомления руководства предприятия прибыли представители ряда структурных подразделений милиции в сопровождении вооруженных сотрудников "Беркута". Они нейтрализовали охрану и вывезли ее сотрудников и рабочих завода с территории данного структурного подразделения ДСС. Представителей руководства предприятия на его территорию не допускали.

Когда представители правоохранительных органов покинули территорию шлаковых отвалов ДСС, туда зашли представители компании "Деа Рома ЛТД", которые контролируют ее и сейчас.

Как заявили накануне на совместной пресс-конференции представители руководства "Запорожстали" и Запорожского завода ферросплавов, примерно в 14:45 представители компании "Деа Рома ЛТД" появились и возле территории отвалов, принадлежащих данным предприятиям.

В то же время ЦОС Главного управления МВД Украины в Запорожской области распространил информацию, согласно которой действия сотрудников милиции на территории Балки Средней являлись следственными действиями (обыском) в рамках уголовного дела. Какого именно – до сих пор официально не сообщается. Официальной информации о том, куда и с какой целью с территории отвалов ДСС были вывезены более 40 сотрудников завода, фирмы-арендатора и охранной структуры предприятия, также нет.