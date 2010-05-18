Тарасюк пожалуется КС на ратификацию харьковских соглашений

Вице-премьер-министр оппозиционного правительства Борис ТАРАСЮК инициирует представление в Конституционный Суд о ратификации соглашения о продлении пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.ТАРАСЮК сообщил журналистам по окончании заседания оппозиционного правительства.

Б.ТАРАСЮК отметил, что разработал проект конституционного представления и просит оппозиционное правительство его рассмотреть. По словам депутата, после принятия оппозиционным правительством данного документа он планирует начать сбор подписей за направление этого представления в Конституционный Суд.

Б.ТАРАСЮК заявил, что считает закон о ратификации соглашения о продлении срока пребывания ЧФ РФ в Украине неконституционным. Депутат объяснил, что, во-первых, по его мнению, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ превысил свои полномочия, подписывая данный документ. Во-вторых, считает Б.ТАРАСЮК, решение Верховной Рады о ратификации соглашения является незаконным, поскольку на момент принятия решения в Верховной Раде было зарегистрировано лишь 211 народных депутатов, что, в соответствии с регламентом, не дает возможности считать пленарное заседание ВР открытым.