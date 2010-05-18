Фирташ надеется, что Азаров рассчитается с ним живыми деньгами

Оптимальным решением Стокгольмского суда для "РосУкрЭнерго" будет вариант, обязывающий Украину вернуть стоимость 11 млрд. кубометров газа.

Об этом в комментарии УНИАН заявил украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ.

При этом он отметил, что на сегодняшний день ему еще не известны условия мирового соглашения, которое готовит правительство Украины.

«Мы рассчитываем на успешное завершение. Нам бы хотелось получить стоимость газа, но нам предлагают объемы газа», - сказал Д.ФИРТАШ.

Как сообщалось в “Зеркале недели” (№18 (798) от 15-21 мая т.г.), НАК «Нафтогаз Украины» рассматривает возможность заключения мирового соглашения с «РосУкрЭнерго» и возмещения последней 11 млрд. кубометров газа в товарном выражении.

Кроме того, по данным издания, «Нафтогаз» также рассматривает возможность признать незаконность изъятия у РУЭ 11 млрд. кубометров без признания и выплаты штрафных санкций. Но вместо этого «Нафтогаз» должен будет компенсировать размер рыночных убытков, нанесенных РУЭ.

При этом в правительстве Украины и НАК «Нафтогаз Украины» газете не предоставили комментариев относительно информации о возможном возмещении РУЭ 11 млрд. кубометров газа и подписании мирового соглашения.

Напомним, этот объем газа был изъят НАКом у РУЭ в 2009 году как компенсация после того, как в результате подписания прямого контракта между НАКом и «Газпромом» в январе 2009 года «РосУкрЭнерго» было исключено из схемы поставок газа в Украину и за ее пределы. Это было сделано по согласованию с «Газпромом», который владеет 50% РУЭ.

В настоящее время, по информации «ЗН», по иску РУЭ в Украине работает экспертная группа, призванная определить размер рыночного убытка, нанесенного швейцарской «РосУкрЭнерго».

Очередное слушание дела «Нафтогаз» - «РосУкрЭнерго» в Арбитражном институте при Торговой палате Стокгольма назначено на 17 мая 2010 года.

По делу «РосУкрЭнерго» против «Нафтогаза Украины» уже состоялись два слушания по сути дела (в июне-июле 2009 года и в январе 2010-го) и несколько процессуальных слушаний.

В начале апреля Стокгольмским арбитражным судом было принято промежуточное решение о возмещении НАКом компании «РосУкрЭнерго» 197 млн. долл.

Справка УНИАН. В июле 2004 года дочерние компании «Газпромбанк» (Россия) и Raiffeisen создали «РосУкрЭнерго» с регистрацией в Швейцарии для поставки туркменского газа в Украину до 2028 года.

50% акций этой компании принадлежит ОАО "Газпром", еще 50% акций - CentraGas Holding AG (Австрия), бенефициарами которой являются украинские бизнесмены Д.ФИРТАШ (90% акций) и И.ФУРСИН (10% акций).