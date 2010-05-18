Винский объяснил, в чем разница между Россией и Европой

Евроинтеграция откроет для Украины новые возможности, однако для европейцев важна не форма сотрудничества, а содержание и соответствие европейским ценностям.

Так ответил на вопрос пользователя, зачем нужна Украине евроинтеграция (и нужна ли вообще), лидер партии «Народна влада» Иосиф Винский во время онлайн-конференции в информационном агентстве РБК-Украина.

Иосиф Винский напомнил, что он является ярым и давним сторонником евроинтеграции. «Евроинтеграция - это уровень жизни, уровень социальной защиты, технологий, производства, которые в ЕС намного выше, чем в Украине. Это те параметры, к которым мы должны стремиться», - заявил он.

«В глобальном плане только евроинтеграция позволит нам вывести страну на новые орбиты и открыть новые перспективы. Причем важен не сам формат, а те параметры, ценности и принципы, которые там заложены», - сказал политик.

«Если Россия говорит об активах и т.д., то Европа говорит о ценностях, и всегда так было», - заметил он. В то же время, Винский подчеркнул: «Нужно понять, что евроинтеграция прежде всего нужна нам, а не им».

Винский подчеркнул, что «ключевая проблема предыдущего правительства состояла в том, что разговоров об этом (евроинтеграции) было много, а те параметры, которые надо было реализовать в социальном, экономическом плане, касательно свободы слова и т.д., не реализовывались».

В то же время, Винский считает, что с вопросом вступления Украины в Северо-Атлантический альянс торопиться не стоит. «Если евроинтеграция в том или ином формате поддерживается большинством населения Украины, даже на Востоке и Юге, то тема НАТО заполитизирована и не воспринимается многими людьми», - сказал он.

«Я твердо убежден, что в таких вопросах глобального плана надо отделять политическую риторику и реальные действия, а решения принимать только после всенародного референдума», - подчеркнул лидер народников.