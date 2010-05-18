Милиция помешала людям Тягнибока освистать Медведева

Правоохранители помешали проведению Всеукраинским объединением «Свобода» в парке напротив красного корпуса Национального университета им. Т.Шевченко акции протеста против визита в Украину Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, около 20 представителей «Свободы» собрались у памятника Тарасу Шевченко (сегодня в 10.00 Д.МЕДВЕДЕВ выступал перед студентами университета).

Как заявили представители «Свободы», они выступают против украинофобских заявлений и действий нового Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, а также Президента России Д.МЕДВЕДЕВА.

Представители правоохранительных органов полностью перекрыли площадку перед центральным входом в красный корпус университета, а также часть парка Шевченко напротив красного корпуса. Представители милиции мотивировали свои действия тем, что, по их информации, в Киевскую городскую государственную администрацию не поступало никаких заявок на проведение сегодняшней акции протеста в Киеве.

В свою очередь, активисты ВО «Свобода» выразили удивление действиями милиции, поскольку заявляют, что все необходимые документы были предоставлены.

При этом они не пошли на конфронтацию с милицией и не начали акцию.