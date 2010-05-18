БЮТ требует создать ВСК по «бандитскому избиению» в парламенте

Фракция БЮТ настаивает на создании Временной следственной комиссии Верховной Рады относительно событий 27 апреля в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании ВР первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

Он подчеркнул, что именно депутаты от Партии регионов «начали открытую драку» 27 апреля в сессионном зале парламента, и добавил, что народный депутат от НУ-НС Олесь ДОНИЙ находится в больнице «с тяжелым сотрясением мозга».

«Несмотря на это, Генеральная прокуратура подала представление на двух народных депутатов от фракции НУ-НС», - отметил А.КОЖЕМЯКИН и подчеркнул: «Мы категорически против применения избирательного подхода к поиску виновных. Мы не допустим, чтобы из депутатов оппозиции делали крайних».

А.КОЖЕМЯКИН еще раз подчеркнул, что «именно представители Партии регионов начали 27 апреля бандитское избиение своих коллег».

По его словам, фракция БЮТ настаивает на создании ВСК для всестороннего изучения ситуации, которая возникла при ратификации в парламенте харьковских соглашений между Украиной и Российской Федерацией.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в ВР во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины в сессионном зале парламента произошло столкновение между народными депутатами, а также были применены дымовые гранаты, в президиум, где находился спикер Владимир ЛИТВИН, бросали яйца.

Прокуратура Киева 28 апреля возбудила уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой отдельных народных депутатов Украины (по ч. 2 ст.296 Уголовного кодекса Украины).

В ходе расследования этого дела прокуратура возбудила уголовное дело в отношении народных депутатов Юрия ГРЫМЧАКА и Андрея ПАРУБИЯ по факту незаконного влияния на председателя Верховной Рады и народных депутатов с целью воспрепятствовать выполнению ими служебных обязанностей, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины).