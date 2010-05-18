Коммунисты пошли против регионалов
10:58, 18 мая 2010Политика
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Вопрос о допуске иностранных войск
Верховная Рада Украины включила в повестку дня проект Закона «Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2010 году для участия в многонациональных военных учениях».
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 387 из 437 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. На электронном табло напротив фракции КПУ высветился "0".
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