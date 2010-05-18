Коммунисты пошли против регионалов

Верховная Рада Украины включила в повестку дня проект Закона «Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2010 году для участия в многонациональных военных учениях».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 387 из 437 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. На электронном табло напротив фракции КПУ высветился "0".