Медведев потребует у Януковича собственность СССР за рубежом?

Управляющий делами Президента России Владимир КОЖИН надеется, что Украина согласиться на передачу России всей собственности бывшего СССР за границей.

Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Наша позиция была и остается неизменной: Россия приняла на себя все долги союзных республик и выплатила их полностью. При этом вся загрансобственность также переходила РФ. Украина, как неоднократно говорилось, согласилась с этим вариантом, потом передумала, потом там стали меняться власти, и предыдущая власть действительно не хотела обсуждать этот вопрос, точнее, обсуждала его так, что практически это равнялось нулю», - сказала В.КОЖИН.

«Я очень надеюсь, что вместе с тем огромным пакетом вопросов, которые накопились в наших отношениях, которые начали серьезным образом решаться, в самом ближайшем будущем будет решен и этот вопрос», - добавил он.

В.КОЖИН считает, что Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, находящийся с визитом в Киеве, будет обсуждать этот вопрос с президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Надеюсь, что юридически он получит разрешение в самое ближайшее время», - сказал управделами Президента РФ.

«Я уже ответил – здесь нет поля для компромисса, потому что Россия взяла на себя огромный долг и взяла в самые тяжелые времена, и мы все выплатили. Поэтому нужно просто выполнить все договоренности и соглашения, которые в свое время были приняты, достигнуты, и все с ними согласились», - подчеркнул В.КОЖИН.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля 2009 года В.КОЖИН сообщил, что спор по бывшей зарубежной собственности СССР с Украиной находится в тупике.

Ранее, 26 февраля 2009 года, В.КОЖИН заявлял, что Украина безосновательно претендует на собственность бывшего СССР за рубежом: на «очень большое» количество спорных объектов, в частности, в Японии и в ряде европейских стран.

2 марта 2009 года руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ констатировал, что Россия игнорирует имущественные права Украины на зарубежную собственность бывшего СССР. Он отметил, что одним из первых международных многосторонних договоров Украины, заключенных с государствами-участниками СНГ, стал договор о правопреемстве относительно государственного долга и активов бывшего СССР от 4 декабря 1991 года. Доля Украины в общей сумме активов и пассивов, к которым относится и зарубежная собственность бывшего СССР, составляет свыше 16%.

6 апреля 2010 года министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ заявил, что Россия уже расплатилась по всем долгам, в том числе 14 млрд. долл. было заплачено в счет долгов Украины в долге Советского Союза.