5-е Международное ножевое шоу “Стальная Грань”
22-23 мая в Киеве, в выставочном зале Торгово-промышленной палаты Украины, ООО «Кизляр Украина» проведет 5-е Международное ножевое шоу “Стальная Грань”. На открытой площадке перед входом в выставочный зал посетители познакомятся с древними традициями кузнечного ремесла, а также увидят весь процесс создания ножа. Кроме этого желающие смогут принять участие в разнообразных конкурсах и практических семинарах.
Современный высококачественный инструмент представит на шоу Компания KRESS-ЦЕНТР, официальный представитель компании KRESS-elektrik GmbH & Co. KG в Украине.
Непосредственно в выставочном зале будет проходить кулинарное шоу шеф-поваров сети ресторанов «Якитория», демонстрирующих искусство работы японскими кухонными ножами фирмы Тоджиро; пройдут турниры по стрельбе из традиционного лука и соревнования по спортивному метанию ножей. У мастеров, приехавших на шоу не только из Украины, можно будет поучиться шить ножны и править ножи, плести темляки и узнать правила ухода за клинками.
Впервые в рамках шоу пройдут театрализованные поединки дуйлянь.
22 мая в 13.00 представители Федерации ушу/гунфу и цигун Украины продемонстрируют свое искусство.
Оружейный магазин Ствол (STVOL, г. Киев) группы «Феникс» - крупнейшей оружейной компании Украины, представит современную ножевую продукции лучших мировых производителей.
ООО «Кизляр Украина» ознакомит посетителей с полным ассортиментом продукции завода «Кизляр» (Дагестан) и авторскими работами ООО «Северная Корона» (Санкт-Петербург).
Представлена будет и часть оружейного раздела The Feldman Collection – холодное оружие Османской империи.
Медицинское обслуживание на шоу обеспечивают квалифицированные специалисты клиники «Medical Club».
Международное ножевое шоу «Стальная грань» ждет посетителей 22 мая с 11.00 до 19.00 и 23 мая с 10.00 до 18.00.
Вход свободный.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (044) 536-11-14; (066) 172-17-85. Контактное лицо: Наталия Гребенщикова, директор ООО «Кизляр Украина». e-mail:
Контактное лицо: Наталия Гребенщикова, директор ООО «Кизляр Украина».
e-mail:info@kizlyar.kiev.ua. Сайт мероприятия: http://steeledge.com.ua/