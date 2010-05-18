22-23 мая в Киеве, в выставочном зале Торгово-промышленной палаты Украины, ООО «Кизляр Украина» проведет 5-е Международное ножевое шоу “Стальная Грань”. На открытой площадке перед входом в выставочный зал посетители познакомятся с древними традициями кузнечного ремесла, а также увидят весь процесс создания ножа. Кроме этого желающие смогут принять участие в разнообразных конкурсах и практических семинарах.

Современный высококачественный инструмент представит на шоу Компания KRESS-ЦЕНТР, официальный представитель компании KRESS-elektrik GmbH & Co. KG в Украине.

Непосредственно в выставочном зале будет проходить кулинарное шоу шеф-поваров сети ресторанов «Якитория», демонстрирующих искусство работы японскими кухонными ножами фирмы Тоджиро; пройдут турниры по стрельбе из традиционного лука и соревнования по спортивному метанию ножей. У мастеров, приехавших на шоу не только из Украины, можно будет поучиться шить ножны и править ножи, плести темляки и узнать правила ухода за клинками.

Впервые в рамках шоу пройдут театрализованные поединки дуйлянь.

22 мая в 13.00 представители Федерации ушу/гунфу и цигун Украины продемонстрируют свое искусство.

Оружейный магазин Ствол (STVOL, г. Киев) группы «Феникс» - крупнейшей оружейной компании Украины, представит современную ножевую продукции лучших мировых производителей.

ООО «Кизляр Украина» ознакомит посетителей с полным ассортиментом продукции завода «Кизляр» (Дагестан) и авторскими работами ООО «Северная Корона» (Санкт-Петербург).

Представлена будет и часть оружейного раздела The Feldman Collection – холодное оружие Османской империи.

Медицинское обслуживание на шоу обеспечивают квалифицированные специалисты клиники «Medical Club».

Международное ножевое шоу «Стальная грань» ждет посетителей 22 мая с 11.00 до 19.00 и 23 мая с 10.00 до 18.00.

Вход свободный.