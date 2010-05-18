В Германии посоветовали Януковичу уважать свободу слова
Еще не забыто дело Гонгадзе...
Уполномоченный правительства Германии по правам человека Маркус ЛЕНИНГ призывает новую власть Украины продолжить курс на соблюдение европейских принципов демократии.
Как сообщает “Немецкая волна”, он считает, что Украина сделала в последнее время серьезные шаги для улучшения ситуации с правами человека, но ситуация может измениться.
Представитель немецкого правительства предостерег: важно не утратить достижений Помаранчевой революции в сфере свободы слова.
"Могу лишь очень серьезно рекомендовать Президенту ЯНУКОВИЧУ гарантировать и уважать свободу прессы в стране в полном объеме", - отметил М.ЛЕНИНГ. Но, по его словам, в последнее время можно видеть, что с приходом нового правительства делаются попытки вновь влиять на журналистов и редакции СМИ, что вызывает обеспокоенность в Германии, где еще не забыто громкое дело Гонгадзе.
"Права человека может гарантировать лишь независимое правосудие, которое в состоянии провести полное и открытое расследование таких и похожих случаев", - отметил М.ЛЕНИНГ. Каждое государство обязано защищать журналиста или просто любого гражданина, который выражает свое мнение. При этом борьба за свободу слова и права человека – это, в первую очередь, дело самих украинцев, а не советников из Германии или других стран Европы, считает немецкий политик.