Украинская диаспора в России заявляет о жестком политическом давлении

Украинская диаспора в России заявляет о политическом давлении на украинское культурное движение в РФ.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в Совете руководителей украинских общественных организаций России.

В частности, руководители организаций диаспоры утверждают, что под жесткое давление со стороны органов государственной власти Российской Федерации украинские культурно-просветительные организации России попали с конца 2004 года.

«В Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте, Воронеже и Уфе началась настоящая зачистка украинского культурного движения», – говорится в заявлении.

В документе, в частности, вспоминают о «зачистке» Библиотеки украинской литературы в Москве, преследовании ее ведущих работников в 2006–2007 годах; закрытие Украинского образовательного центра в Москве при средней школе № 124 в 2008 году; а также объявление персоной нон-грата активиста украинского культурно-просветительного движения в России, создателя Библиотеки украинской литературы в Москве Юрия КОНОНЕНКО в 2009 году.

Также в заявлении отмечается, что с 2009 года началась тотальная проверка министерством юстиции РФ деятельности Федеральной национально-культурной автономии украинцев России (ФНКА), Объединения украинцев России (ОУР) с последующим приостановлением их деятельности, а в дальнейшем это переросло в судебное преследование ФНКА и ОУР тем же Министерством юстиции РФ с целью ликвидации этих объединений украинцев в России.

Последнее дело - о преследовании и ликвидации Федеральной национально-культурной автономии украинцев России - в диаспоре называют показательным. Представители диаспоры утверждают, что для того, чтобы иметь основания для подачи искового заявления о ликвидации ФНКА, Минюст РФ в феврале вынес предупреждение организации, в котором также обвинил главу ОУР Валерия СЕМЕНЕНКО (он также является представителем ФНКА в суде) в участии в заседаниях Украинского всемирного координационного совета, Всемирного конгресса украинцев «по вопросам состояния украинской нации».

«Лидеры указанных организаций (ФНКА, ОУР - УНИАН) выступают с позиции национализма и сепаратизма... Деятельность В.СЕМЕНЕНКО... направлена на пропаганду превосходства украинской нации», - цитируются в заявлении документы Минюста РФ.

В украинской диаспоре также отмечают, что Минюст РФ указывает на три случая нарушения законодательства В.СЕМЕНЕНКО: участие в программе на «Радио Свобода», организация и проведение в 2009 году в Москве международной научно-практической конференции «Украинистика в России: история, состояние, тенденции развития», а также руководство мероприятиями, посвященными памяти жертв Голодомора, организованными в поддержку акции «Неугасимая свеча» и документально-художественной выставки «Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа», открытой 25 ноября 2009 года в Киеве.

На основании этих фактов, Минюст РФ сделал вывод, что «...деятельность «Федеральной национально-культурной автономии украинцев России» направлена на дискредитацию политического курса, проводимого руководством России, по межнациональному единству и своей деятельностью несет угрозу существующему конституционному строю...».

Предупреждение Минюста удивило руководство ФНКА столь вольным толкованием законодательства, беспочвенными обвинениями в действиях, которых не было, вынесением обвинений без всякой проверки. Учитывая это, Автономия подала иск об отмене предупреждения. Однако Тверской районный суд г. Москвы 12 мая 2009 отказал Автономии в удовлетворении иска.

«Очевидно, что Тверской районный суд г. Москвы руководствуется не доказанными фактами, не принципами права и не законами Российской Федерации, а политической целесообразностью», - считают в украинской диаспоре в РФ.

Автономия обещает подать кассационную жалобу на решение суда, но не имеет уверенности в незаангажированности суда.

В то же время в диаспоре уверены в существовании скоординированной политической кампании «зачистки» украинского культурно-образовательного и общественного движения в России.

«Вынуждены признать, что, к большому сожалению, в России наблюдается политизация всего комплекса вопросов, касающихся украинской гуманитарной сферы, - это стало особенно заметным, начиная с 2005 года. Это проявляется в давлении, оказываемом на украинские организации в целом, и на отдельных активистов, в цензуре культурных мероприятий украинских общин», - говорится в заявлении.

В диаспоре подчеркивают, что украинские культурно-просветительные и общественные организации России имеют исключительно культурно-образовательный характер и их членами являются люди с совершенно разными политическими взглядами и убеждениями, а то и вообще без таковых.

«Попытки "политической зачистки" украинского движения и украинских организаций России дают основания считать, что все слова представителей российской власти о стратегическом партнерстве России и Украины, а также о братстве русского и украинского народов являются лишь ритуальной риторикой и не соответствуют их подлинным планам и намерениям», - отмечается в Заявлении Совета руководителей украинских общественных организаций России.