Власть согласна на заповедник на месте захоронения жертв политрепрессий
Семиноженко был на "Быковнянских могилах"
Власть готова поддержать инициативу Института национальной памяти по выделению территории, где были похоронены жертвы политических репрессий, под заповедник.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер министр Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО сегодня в интервью журналистам на территории историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" - месте, где были расстреляны тысячи политзаключенных.
"Все действия, которые будут направлены на какие-либо решения по поводу заповедника, будут сделаны властью, будут сделаны правительством", - сказал он.
В контексте сказанного В.СЕМИНОЖЕНКО отметил, что следует делать все необходимое для увековечивания памяти репрессированных.
По его словам, "высшая политическая ценность – это жизнь человека. Необходимо сейчас сделать все, чтобы политические репрессии остались только в истории".