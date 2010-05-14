Васюник и племянник Ющенко выступили за вхождение в Комитет защиты Украины

Члены президиума партии «Наша Украина» Иван ВАСЮНИК и Ярослав ЮЩЕНКО выступили за вхождение партии в состав Комитета защиты Украины.

Об этом УНИАН сообщил один из членов президиума, который попросил не называть его имени.

Решение президиума «Нашей Украины» относительно отношений партии с Комитетом защиты Украины, по словам собеседника УНИАН, не было единодушным.

Часть президиума выступила за вхождение в состав Комитета. По словам собеседника агентства, такую позицию высказал И.ВАСЮНИК. Его поддержали пять членов президиума (около четверти присутствующих), в частности племянник лидера партии Виктора ЮЩЕНКО Ярослав ЮЩЕНКО. В то же время, председатель политсовета Вера УЛЬЯНЧЕНКО заявила, что лидер партии против вхождения «Нашей Украины» в Комитет защиты Украины (сам В.ЮЩЕНКО не присутствовал на заседании президиума).

Как сообщал УНИАН, 12 мая президиум «Нашей Украины» принял решение «координировать деятельность с Комитетом защиты Украины в вопросах защиты национальных интересов и оказывать Комитету всестороннюю помощь в развертывании общественного движения сопротивления, а не декларировать юридическое вхождение в этот Комитет».