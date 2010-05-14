Влияние "Парка Киевская Русь" на развитие культуры и туризма в Украине (пресс-конференция)

18 мая в 13.30 в информационном агентстве УНИАН (Крещатик, 4) состоится пресс-конференция на тему: "Влияние Международного фестиваля "Парк Киевская Русь" на развитие культуры, искусства и туризма в Украине".

В пресс-конференции примут участие автор проекта «Парк Киевская Русь», президент благотворительной организации «Славянский фонд» Владимир ЯНЧЕНКО, заместитель Министра культуры и туризма Украины Ольга БЕНЧ, начальник управления культуры и туризма КГГА Игорь ОСИПЕНКО, руководитель продюсерского центра «Априори» Лариса БОЛДЫРЕВА.На пресс-конференции присутствующие узнают: кому и зачем нужны исторические фестивали; насколько прибыльным является фестивальный туризм; чем будут удивлять гостей «Парка Киевская Русь» в мае.

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