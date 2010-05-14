Новые военные базы России в Украине Грищенко считает «фантазией»
13:20, 14 мая 2010Политика
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Говорит, и возможность не рассматривается
Министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО заявляет, что вопрос о создании на территории Украины новых российских военных баз не рассматривается.
«Конституцией Украины запрещено создание других баз, помимо существующей базы ЧФ РФ», - подчеркнул К.ГРИЩЕНКО.
В контексте последних заявлений в СМИ на эту тему он отметил, что «фантазии могут быть самыми разными. А я утверждаю, что такая возможность не рассматривается», - заверил министр иностранных дел Украины.
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