Новые военные базы России в Украине Грищенко считает «фантазией»

Министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО заявляет, что вопрос о создании на территории Украины новых российских военных баз не рассматривается.

«Конституцией Украины запрещено создание других баз, помимо существующей базы ЧФ РФ», - подчеркнул К.ГРИЩЕНКО.

В контексте последних заявлений в СМИ на эту тему он отметил, что «фантазии могут быть самыми разными. А я утверждаю, что такая возможность не рассматривается», - заверил министр иностранных дел Украины.