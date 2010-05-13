Политолог: украинцы, невзирая на все катаклизмы остаются патриотами

Руководитель Киевского Института проблем управления им. Горшенина, член Общественного гуманитарного совета при Президенте Украины Константин БОНДАРЕНКО заявляет об актуальности разработки в Украине новой программы патриотического воспитания.

Как передает корреспондент УНИАН, с такой инициативой К.БОНДАРЕНКО выступил во время заседания Общественного гуманитарного совета, которое состоялось сегодня.

По убеждению эксперта, на современном этапе в Украине необходимо отходить от «ура-патриотизма, в котором пиар доминирует над реальными патриотическими делами».

«Украина является чрезвычайным государством, ведь, невзирая на все катаклизмы, которые происходят в нашей жизни, украинцы остаются патриотами», - заявил он. В качестве доказательства К.БОНДАРЕНКО привел результаты проведенного Институтом Горшенина социологического исследования, по которым свыше 80% украинских граждан связывают свое будущее и будущее своих детей и внуков с Украиной и не собираются никуда эмигрировать. «76% украинцев гордятся своей Родиной. Отталкиваясь от формулы, что патриотизм – это уважение к прошлому, безопасность в современном и ощущение уверенности в будущем, сегодня возник вопрос о профессиональной дискуссии вокруг этого вопроса», - сказал он.

Политолог внес предложение в формате деятельности Общественного гуманитарного совета разработать новую программу патриотического воспитания и патриотической работы в обществе. Ведь, по мнению К.БОНДАРЕНКО, сегодня на системных принципах в украинском обществе патриотической работой никто не занимается, что особенно ощущалось в последние годы.

«Результаты современных исследований относительно уровня патриотизма в украинском обществе дают надежду и большие авансы доверия со стороны общества к нынешней власти, и соответственно, власть должна максимально воспользоваться такой ситуацией и преумножить патриотизм среди украинцев», - сказал К.БОНДАРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 мая, на заседании Общественного гуманитарного совета Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в своем докладе большое внимание уделил проблемам молодежи. «От ценностей, которые исповедует молодежь, от патриотизма, от уровня образованности и культуры, настроенности на развитие и труд зависит место Украины в завтрашнем мире», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.