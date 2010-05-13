Депутат Киевсовета увидел в бюджете-2010 «опасную скрытую часть»

Бюджет Киева на 2010 год может принести большие неожиданности. Об этом заявил лидер Украинской селянской демократической партии, депутат Киевсовета Дмитрий Андриевский, комментируя журналистам проект главного финансового документа столицы.

«На первый взгляд, бюджет-2010 значительно реальнее, чем прошлогодний. Да, из него убраны абсолютно нереальные поступления от нововведений мэра (напомню, что в прошлом году Киев планировал получить неналоговых поступлений 3,3 миллиардов гривен, а в этом году эта цифра в десять раз меньше – 304,9 миллионов гривен). Более реальной выглядит и цифра исключений в госбюджет – 6,4 миллиардов, что лишь на 98 миллионов гривен больше, чем было реально выполнено в прошлом году», - отметил политик.

Однако, по данным Андриевского, проект бюджета-2010 содержит и очень опасную скрытую часть.

«Как у айсберга опасна скрыта часть, так и в бюджете-2010 есть опасные моменты, - сказал Дмитрий Андриевский. – Например, контрольные цифры, доведенные районам по защищенным статьям, увеличиваются. Но это увеличение полностью съедается увеличением стоимости энергоресурсов, предусмотренным законом Украины ростом заработной платы бюджетникам и увеличением цены на питание в учебных заведениях. Кроме того, на районных бюджетах висят и прошлогодние долги. Я уже не говорю о том, что районным администрациям не доведены статьи доходов, а это ставит под сомнение реальность выполнения бюджета-2010. Таким образом, суммарно расходы на защищенные статьи (энергоносители, зарплата бюджетникам и питание в учебных заведениях) у районов выходят больше, чем потенциальные поступления. В такой ситуации нельзя говорить не только о развитии, а даже о содержании районного хозяйства: вывез мусора, ремонт и тому подобное».

По информации Андриевского, Киев планирует на 932 миллиона гривен увеличить налоговые поступления в сравнении с выполненными в прошлом году показателями.

«В условиях кризиса и роста безработицы это мало реально, - отметил депутат. – А потому можно прогнозировать недовыполнение статей бюджета, в частности и тех, которыми запланировано компенсировать коммунальные тарифы».