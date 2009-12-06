Ющенко исследует свою родословную и связывает ее с родом Ивана Мазепы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО исследует свою родословную и не исключает, что его род связан с родом Ивана Мазепы.

Об этом Глава государства заявил в эфире Житомирской областной телерадиокомпании, передает корреспондент УНИАН.

«У меня дед казак, прадед казак. Моя родословная ведет к Петру Ивановичу Калнишевскому», - сообщил В.ЮЩЕНКО.

Глава государства сказал, что у матери последнего кошевого атамана была фамилия «Ющенко» и она была уроженкой родного села Президента – Хоруживки.

«Мое село – казацкое», - заверил В.ЮЩЕНКО. Он отметил, что земли этого села были собственностью полковника Гамалии.

Президент также рассказал, что под 11-м номером в Совете Мазепы тоже стоял Ющенко. «Я думаю, что докопаюсь до своей родословной. Я дошел до седьмого колена. А недавно пришло сообщение из Швеции, где обрабатывали архив гетмана Мазепы. И там также нашли родословную Ющенко», - сказал Глава государства.

«Я – казак, но главное не в этом. Мы все казаки, потому что мы украинцы. Главное – у меня пятеро детей, у меня прекрасная жена, у меня был прекрасный отец, у меня прекрасная мама», - отметил В.ЮЩЕНКО.

«Я знаю, ради чего можно было бы умереть, и я очень хорошо знаю, ради чего нужно жить. Я бы очень хотел быть сейчас с Христинкой, Тарасиком, Софийкой, со своими внуками, но я знаю, что мой род делает сегодня большое дело для украинской нации. Поэтому сейчас не нужно думать о свободном времени, а нужно работать на Украину», - прибавил Президент.