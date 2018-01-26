"Лицо-подушка": журналист объяснил, почему внешность Путина так сильно изменилась

Журналист и телеведущий Евгений Киселев считает, что в Российской Федерации "коллективный Путин (президент Владимир Путин — Ред.)" будет править столько, сколько хватит здоровья у "индивидуального".

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Разговорам о двойниках главы РФ не стоить верить, они — "чистая ерунда", рассказал ведущий на чате в "Главреде".

"Внешне Путин за последние неполные 20 лет действительно изменился — не только потому, что постарел, но и потому что, как утверждают профессиональные врачи-косметологи, явно увлекается процедурами, которые, как ему кажется, улучшают его внешность", — отметил собеседник.

По мнению Киселева, процедуры "на самом деле превратили его лицо в то, что на специфическом языке косметологов называется "лицо-подушка", которое возникает от чрезмерного применения так называемых "филлеров", специальных гелей на основе гиалуроновой кислоты, которые вкалываются под кожу и временно разглаживают морщины". "Профессионалы утверждают, что они это видят невооруженным глазом", — сказал он.